Москва, , 15:41 — REGNUM Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) нуждаются в новых мерах поддержки. С такой инициативой 4 марта выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Бизнес-омбудсмен уже подготовил ряд предложений, которые должны помочь МСП. При этом он обратил внимание на нарастающий объем внешних ограничений, который ведет к возникновению дисбалансов в экономике, разрыву цепочек поставок, усложнению расчетов с иностранным контрагентами.

В текущих условиях Титов, среди прочего предлагает предоставить отсрочку по уплате оставшейся части налогов за 2021 год и налогов за первый квартал 2022 года по аналогии с практикой 2020 года, ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости недвижимого имущества, а также отменить авансирование по налогу на прибыль на 1 год.

Кроме того, уполномоченный по делам предпринимателей призвал установить для производственных предприятий ставку налога на имущество 0% на 2 года и предоставить право выбора способа начисления и уплаты НДС по факту оплаты, а не только по отгрузке.

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