Москва, , 15:44 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с работниками культуры состоится в своё время, сейчас важнее экономика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 4 марта журналистам.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

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Он подтвердил, что в сфере культуры по поводу спецоперации на Украине «жаркие идут дебаты». Многие поддерживают решение президента, но есть те, кто до конца не понимает суть происходящего. Их не нужно антагонизировать, отметил Песков.

«Им надо просто терпеливо объяснять», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, не планирует ли Путин встретиться с деятелями культуры, реакция которых на происходящее зачастую эмоциональна, Песков отметил, что именно вопросы экономики сейчас касаются всех, касаются благосостояния граждан.

«Дойдёт очередь и до такого мероприятия, обязательно. Всё-таки согласитесь, что экономика сейчас, в условиях агрессивной окружающей среды, очень важна», — сказал он.

Удары, направленные против российской экономики, нужно амортизировать, а их последствия — свести к минимуму. На этом сейчас сосредоточены и правительство, и президент, добавил Песков.

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