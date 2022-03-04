Москва, , 15:31 — REGNUM В среде деятелей культуры идут споры относительно сложившейся политической ситуации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживает президента», — сказал Песков.

При этом, по его словам, есть и те деятели культуры, кто «до конца не понимает суть происходящего»: «Но это не значит, что их надо антагонизировать».