Саранск, , 15:30 — REGNUM Жители Мордовии по итогам февраля написали в Центр управления регионом 3170 обращений. Об этом сообщает ЦУР на своей странице в социальных сетях.

В калужском Центре управления регионом Фото пресс-службы правительства Калужской области

Наиболее часто обращения и жалобы граждане предпочитают оставлять в социальной сети «Вконтакте» — посредством этой платформы в феврале получили 65,5% сообщений, 18,2% — через портал Госуслуг, 11,9% — в соцсети Instagram.

Максимальное число жалоб оставили жители Саранска — 1173, Рузаевского района — 245, от 50 до 117 сообщений отправили жители Ромодановского, Ковылкинского и Зубово-Полянского районов.

Актуальными темами февраля стали дороги — 1005 жалоб, жилищно-коммунальное хозяйство — 601 сообщение, благоустройство — 475, коронавирус — 243 и безопасность — 105.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 февраля, с момента начала работы ЦУР Мордовии обработал боле 50 тыс. жалоб жителей республики. Из них более 31 тыс. обращений было оставлено в социальных сетях.