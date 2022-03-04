Москва, 4 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки, и вместе с ней двукратное увеличение ставок по ипотеке приведёт к снижению спроса на покупку недвижимости, считает директор компании Жилфонд Александр Чернокульский. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 4 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

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«Сейчас мы доводим до конца те сделки, которые были запущены ранее при ставке 11% годовых, но со следующей недели (7 марта) уже ожидаем сокращения числа заявок на ипотеку. Стоит отметить, что при уменьшении спроса застройщики, не только не снизили цен, но некоторые их даже подняли», — отметил эксперт.

На вторичке, по его словам, сейчас возможен всплеск предложений с дисконтом от участников комплексных сделок. «Те, кому сейчас нужно срочно продать жилье, чтобы успеть купить квартиру в новостройке, пока она не выросла в цене, пойдут на менее выгодные сделки по продаже. Уже фиксируется рост обращений клиентов, которые готовы значительно снизить цену ради скорейшего поиска покупателя», — пояснил Чернокульский.

Он уверен, в перспективе ближайших месяцев рынок ожидает стагнация. «Точно предсказать изменение цен трудно. Наиболее вероятно, что в ближайший год будет высокая инфляция. При этом рост цен на недвижимость будет ниже инфляции», — добавил эксперт.