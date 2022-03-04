Иркутская область, 4 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В селе Макарово Киренского района Иркутской области произошло долгожданное радостное событие: открылся новый дом культуры площадью более 600 квадратных метров. Как сообщает областное министерство культуры, здание возвели взамен сгоревшего еще в 2005 году клуба в рамках национального проекта «Культура».

Телеграм-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Приангарье. Новый Дом культуры открыли в Киренском районе

»Этот объект построен в рамках по национального проекта «Культура» с привлечением федерального финансирования. Сегодня мы видим, что все обязательства выполнены в полном объёме. В Киренском районе появилось комфортное и современное учреждение», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Благодаря пандусам и другому специальному оборудованию, учреждение смогут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Открытие нового Дома культуры — это важное событие для жителей Макарово. Все эти 15 лет культурная жизнь в селе не утихала, работали творческие коллективы. Но пространства для их развития не было. К тому же стеснённые условия не позволяли полноценно проводить культурно-массовые мероприятия. Пусть современный Дом культуры станет любимым местом досуга жителей, площадкой для развития самодеятельного искусства», — отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

В Макарово работает несколько любительских объединений. Это народный коллектив «Макаровцы», ансамбли «Жемчужина» и «Макаровские Сударушки». Они поют эстрадные и народные песни. Современные танцы представляет хореографический коллектив «Микс», театральное направление — студия «Виртуозы». Кроме того, действуют литературный кружок, интеллектуальный клуб «Селяночка», «Умелые ручки».

«Нам очень нужен этот дом культуры. Рады, что подрядчик очень хорошо выполнил все работы. Теперь у нас есть библиотека, зрительный зал на 110 мест, две костюмерные, хореографический класс, гардеробная.

У нас вокальный ансамбль. Нам стало очень удобно заниматься. Раньше мы были в старом здании на 90 квадратах с низкими потолками. А здесь у нас новая аппаратура, микрофоны, микшер новый — нам все поставили. И звучание конечно — зал очень хороший.

Конкретный нацпроект «Культура» — отличный результат! Сделали все под нас, мы очень довольны. Столько нарду обрадовалось! У нас даже негде было кружки проводить, а сейчас ребята идут в них, и в коллективы творческие. Есть место, где проводить все мероприятия», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM руководитель ансамбля «Жемчужина» Александра Глотова.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» Приангарье рассчитывает завершить строительство двух Домов культуры в пострадавших от паводков районах: поселке Игнино Куйтунского района и селе Рождественка Тайшетского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в центр федерального проекта «Культура» поставлено расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.