Москва, 4 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о мерах санкционного характера в отношении граждан любых иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

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Гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию, в отношении их финансовых и иных активов может быть применена такая мера, как арест. Им также может грозить запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Предусмотрено и приостановление деятельности на территории Российской Федерации находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Сейчас меры санкционного характера могут быть введены только в отношении граждан США, с принятием закона — на граждан всех стран, где нарушаются права и свободы граждан РФ.