Москва, 4 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о четвертой волне амнистии капиталов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Четвертая волна амнистии капиталов продлится с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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Задекларировать без штрафов и уголовного преследования можно будет наличные средства, как в рублях, так и в валюте. При этом для амнистии следует соблюсти условие — декларант в 30-дневный срок с даты представления декларации в налоговый орган должен внести указанные в декларации наличные денежные средства на счета (вклады) физического лица на вклады в российские банки.

Также можно будет перерегистрировать транспортное средство.

Факт представления специальной декларации, а также сведения, содержащиеся в ней или в прилагаемых к ней документах, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела или стать поводом для административных штрафов.