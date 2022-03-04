Москва, 4 марта 2022, 15:34 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись удара беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС России по командно-наблюдательному пункту нацистского батальона «Айдар"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).Сообщается, что объект противника был поражен управляемым авиационным боеприпасом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из главных целей операции — нейтрализовать украинские националистические формирования.