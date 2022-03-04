Минобороны РФ показало уничтожение командного пункта «Айдара"*
*«Айдара" — запрещённая в России организация
Москва,
4 марта 2022, 15:34 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись удара беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС России по командно-наблюдательному пункту нацистского батальона «Айдар"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).Сообщается, что объект противника был поражен управляемым авиационным боеприпасом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из главных целей операции — нейтрализовать украинские националистические формирования.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.