Москва, , 15:23 — REGNUM Переговоры между Россией и Украиной должны в нынешней ситуации вестись в тишине и не быть предметом огласки. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тишина Цитата из к/ф «Тихое место». Реж. Джон Красински. 2018. США

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На вопрос, возможен ли разговора Путина с Зеленским, Песков ответил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

Напомним, 3 марта на территории Белоруссии прошёл второй раунд переговоров России и Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что Россия и Украина доносить друг другу все элементы своих позиций могут чётко и без посредников.