Москва, 4 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, вводящий уголовное наказание сроком до трех лет за призывы к введению санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

В России будут наказывать за призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ либо российских юрлиц.

Наказание предполагается в виде штрафа до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3-х лет, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо арестом на срок до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Уголовная ответственность будет наступать, если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности.

Закон вступит в силу после подписи президента и его официального опубликования.