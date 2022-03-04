Москва, 4 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В США началось истеричное нагнетание русофобского припадка. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«К сожалению, действительно, в такой крайне напряжённой атмосфере, тем более в таких странах как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка, я бы сказал. Тут очень сложно подбирать слова», — заявил Песков.

«И, конечно, в эти дни не всем удаётся сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума. Некоторые, к сожалению, «едут» рассудком», — указал он.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, рассуждая о спецоперации России на Украине, заявил о том, что человек, который «уберёт этого парня», окажет «стране и миру большую услугу».