Воронеж, , 15:22 — REGNUM Житель Воронежской области признан виновным в нападении на сотрудника полиции, решение 4 марта вынес Острогожский районный суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Надевают наручники

Как установлено судом, Александр Т. находился в розыске за совершение кражи. В сентябре 2021 года в Острогожск, при задержании, Т. оказал сопротивление представителям власти и нанес несколько ударов правоохранителю. Несмотря на эти, мужчина был задержан.

Суд согласился с позицией прокурора и назначил 47-летнему фигуранту дела наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течении 10 дней.