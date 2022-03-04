Москва, , 15:21 — REGNUM Западные страны обнажили свою «концентрированную злобу» в отношении России, обрушивая на нее санкции, заявила 4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если они (санкции) коснулись деревьев, собак и кошек, то что вы хотите? Мы с кем имеем дело? Мы имеем дело с просто какой-то концентрированной злобой. Здесь вопрос уже не в логике, не в эффективности того, что они вводят, а просто в демонстрации того, что, видимо, глубинно существовало и вырвалось наружу. Вот в чем суть», — заявила Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Она добавила, что ограничительные меры западные страны вводят пока без каких-либо ответных мер со стороны России, нанося подобными действиями ущерб своим же гражданам.

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Как сообщало ИА REGNUM, с призывом распространить действие антироссийских санкций на нефтяной и газовый сектора обратилась к странам Европейского союза глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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