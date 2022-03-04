Москва, , 15:20 — REGNUM Россия никогда не была инициатором порчи отношений с зарубежными государствами, и всегда лишь вводили санкции в качестве ответных действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы заинтересованы в добрых отношениях с соседними странами, мы никогда не были инициаторами того, чтобы портить отношения, мы всегда отвечали на недружественные шаги против нас, но сами никогда не инициировали», — сказал Песков.

По его словам, если зарубежные представители покидают важные проекты, это не значит, что эти проекты будут закрыты: «Мы сделаем сами. Может, чуть попозже, но весь потенциал есть».