Волгоград, 4 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализированы 175 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны 2 238 человек, зарегистрировано 16 летальных исходов.

В больнице

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Всего в Волгоградской области выявлено 189 487 носителей инфекции, завершили лечение выздоровлением 161 512 жителей. От осложнений при COVID-19 скончались 6 416 пациентов.

По данным регионального оперштаба, лечатся от коронавируса, в том числе амбулаторно, 21 559 жителей.