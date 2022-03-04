Москва, , 15:16 — REGNUM Российской стороной на всех освобождённых в ходе специальной военной операции по защите Донбасса территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к любой гуманитарной помощи. Об этом 4 марта на заседании штаба сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Встреча беженцев из Донбасса в Пензе Pnzreg.ru

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«С начала проведения специальной военной операции из опасных зон всего эвакуировано более 149 тыс. человек, из них 40 629 детей, в том числе за истекшие сутки 5 855, из которых 1670 детей», — уточнил Мизинцев.

Кроме того, по его словам, госграницу с РФ пересёк 16 441 гражданский автомобиль. Проезд транспорта осуществлён по упрощённой схеме — беспрепятственно.

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Также во всех субъектах России продолжают штатно функционировать свыше 7 тыс. пунктов временного размещения.

На всех пунктах пропуска сформирован резерв автомобильного транспорта, в том числе автобусов для перемещения граждан к избранным местам временного пребывания.