Джакарта, , 15:16 — REGNUM Дождь, обрушившийся на ряд районов на острове Яве, вызвал оползни, которые засыпали часть платной дороги Семаранг-Соло, сообщает CNN Indonesia.

Оползень Orange County Archives

Из-за инцидента на дороге образовалась пробка длиной около 200 метров.

Оползень засыпал часть платной дороги Семаранг-Соло на 436 км. Процесс расчистки дороги осуществляют сотрудники агентства по борьбе со стихийными бедствиями при содействии пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в городе Вайнгапу провинции Восточная Нуса-Тенгара.

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