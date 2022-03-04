Джакарта, 4 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Дождь, обрушившийся на ряд районов на острове Яве, вызвал оползни, которые засыпали часть платной дороги Семаранг-Соло, сообщает CNN Indonesia.

Orange County Archives Оползень

Из-за инцидента на дороге образовалась пробка длиной около 200 метров.

Оползень засыпал часть платной дороги Семаранг-Соло на 436 км. Процесс расчистки дороги осуществляют сотрудники агентства по борьбе со стихийными бедствиями при содействии пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в городе Вайнгапу провинции Восточная Нуса-Тенгара.