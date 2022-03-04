Брюссель, , 15:28 — REGNUM Программы приграничного сотрудничества Евросоюза с Россией и Белоруссией приостановлены в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает 4 марта пресс-служба Европейской комиссии.

Россия и Евросоюз Russiancouncil.ru

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Отмечается, что такое решение принято в рамках исполнения ограничительных мер. Приостановлено сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках программ Европейского инструмента соседства (ENI CBC) и «Интеррег. Регион Балтийского моря».

Это означает отказ от направления в указанные страны дальнейших платежей. Для восьми программ с Россией финансирование составляло 178 млн евро, для двух программ с Белоруссией — 257 млн евро.

«Положение о программе сотрудничества ENI предусматривает их приостановку в случае нарушения международного права, прав человека, демократических принципов и верховенства права», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вводят санкции против России и Белоруссии в связи с проведением российской военной операции на Украине. Эта операция, как заявил президент РФ Владимир Путин, направлена на защиту республик Донбасса от киевской агрессии, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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