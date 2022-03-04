Екатеринбург, 4 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появился современный комплекс медицинского кислорода для лечения ковид-пациентов. Его установили в Центральной городской клинической больнице №3. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На приобретение оборудования из регионального бюджета выделили 11 млн рублей. Комплекс сможет обеспечить кислородом сразу 84 «тяжелых» пациента с COVID-19. Оборудование включает в себя систему трубопроводов, увлажнителей кислорода, площадки газификации и криогенный холодный газификатор. Пациенты будут получать кислород по специальным трубам.

Отметим, с начала пандемии кислородное оборудование в области получили 30 больниц. На эти цели из регионального бюджета выделили более 150 млн рублей.