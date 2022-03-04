Саранск, , 15:13 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 99 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 63 человека.

Медицинский работник в «красной зоне» детского ковидного отделения Александр Погожев © ИА REGNUM

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получает 1331 пациент с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больные, не получившие его подтверждения. Состояние 5464 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 703 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 51 778 жителей республики.

Всего в регионе подтвердили 60 850 случаев заражения коронавирусом, из них 325 — за минувшие сутки.

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