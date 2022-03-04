Мадрид, , 15:20 — REGNUM Звезду сериала «Пацаны» Энтони Старра суд приговорил к году условного заключения за пьяный дебош в пабе в Испании. Об этом 4 марта пишет DTF.

Энтони Старр в роли Хоумлендера Цитата из т/с «Пацаны». реж Филип Сгриккиа, Дэниэл Аттиас и др. 2019-2021. США

Как отмечает издание, Старр находился в Испании на съёмках нового фильма Гая Риччи. Из-за неподобающего поведения звезды между актёром и шеф-поваром заведения завязался конфликт, переросший в драку, в результате которой Старр нанёс оппоненту удар стеклянным стаканом по левой брови.

Энтони Старра задержала местная полиция. Актёр провёл под стражей два дня. Артист может избежать наказания в виде 12 месяцев условного заключения, если в течение 72 часов внесёт компенсацию в размере $5,3 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что Энтони Старр стал известен благодаря роли Хоумлендера в сериале «Пацаны». Премьера шоу состоялась в июле 2019 года.

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