Москва, 4 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Нет, такого разговора сейчас нет [в планах]», — сказал Песков.

По его словам, зарубежных партнёров России сейчас сложно назвать собеседниками «при всём желании».