Песков заявил об отсутствии планов по разговору Путина с Байденом
Москва, 4 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Джо Байден
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«Нет, такого разговора сейчас нет [в планах]», — сказал Песков.
По его словам, зарубежных партнёров России сейчас сложно назвать собеседниками «при всём желании».