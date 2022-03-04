Саранск, , 15:11 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 703 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 51 778 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 60 850 случаев заражения коронавирусом, из них 325 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1279 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались четыре человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 99 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса отменяется ряд ранее введенных ограничений. Так, в республике отменяется система QR-кодов. С 9 марта возобновляется плановая медицинская помощь в поликлиниках, а также диспансеризация, профосмотры и госпитализация в дневные стационары.