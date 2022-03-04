Лондон, , 15:10 — REGNUM Во время торгов на бирже стоимость голубого топлива возросла до более чем $2100 за тысячу кубометров. Это 4 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации торговой площадки, в настоящее время цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $2116 за тысячу кубометров.

При этом такой рост цены на голубое топливо в Европе составляет более чем 15,7% с начала торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на газ в Европе превысила отметку в $2000 за тысячу кубометров.