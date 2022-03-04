Москва, , 15:10 — REGNUM Слухи об отказе РФ от цели по денацификации Украины не соответствуют действительности. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это не так», — заявил Песков.

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о том, что Россия якобы отказалась от курса на денацификацию Украины, мотивируя это тем, что слово «денацификация» перестало фигурировать на последних переговорах делегаций РФ и Украины.