Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга объяснили, какие способы оплаты проезда в общественном транспорте доступны в городе в связи с тем, что ряд российских банков попали под санкции Запада. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

http://www.adm44.ru Оплата проезда в общественном транспорте

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Пассажиры могут оплатить проезд в метрополитене, автобусах, трамваях и троллейбусах с помощью разных носителей, в том числе, используя банковские карты. Пока что без ограничений работают платёжные бесконтактные сервисы (Apple Pay и Google Pay), но только на смартфонах, к которым привязаны карты банков, не попавших под западные санкции.

Те, кто пользуется картами банков, попавших под блокирующие санкции, смогут оплатить проезд непосредственно с помощью физического носителя. Для этого рекомендуется иметь при себе пластиковые карты.

В штатном режиме в общественном транспорте Петербурга принимают смарт-карты «Подорожник», льготные проездные и наличные средства, но только до 1 апреля 2022 года.

Напомним, в ходе реализации транспортной реформы в Петербурге с 1 апреля отменяется приём наличных для оплаты проезды. За наличный расчёт можно будет приобрести разовые QR-билеты в кассах метро.