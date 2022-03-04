Уфа, 4 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Четыре туристско-информационных центра намерены построить в Уфе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Речные кораблики

Сообщается, что данный вопрос рассмотрел премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании, которые прошло на набережной реки Белой. «За последние годы набережная обрела свою хорошую форму и черты, сейчас стоит задача «оживить» её, чтобы жители и гости республики могли проводить свой досуг с комфортом. Мы договорились с инвестором, что с середины мая по реке Белой начнут курсировать новые судна от памятника Салавату Юлаеву до микрорайона Сипайлово», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что для удобства жителей и туристов в столице Башкирии намерены построить четыре туристско-информационных центра, в которым можно будет приобрести сувенирную продукцию, билеты на прогулки, в музейные комплексы, получить сведения о местных достопримечательностях, туристических маршрутах, развлечениях и мероприятиях.

Отмечается, что центры намерены разместить у памятника Салавату Юлаеву, рядом со смотровой площадкой в районе Монумента дружбы, в Сипайлово и на Гостином дворе. На первой точке планируют возвести многофункциональный причал.

«Через две недели мы утвердим концепцию туристско-информационных центров и сразу приступим к их изготовлению. Собирать будем из быстровозводимых конструкций, оформим в национальном стиле республики», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что объем инвестиций в организацию экскурсионных перевозок составит свыше 230 млн рублей, будет создано около 50 новых рабочих мест.