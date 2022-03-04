Москва, , 15:07 — REGNUM Санкции Запада не поколеблют поддержки президента России внутри страны и никак не повлияют на принимаемые решения. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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«К сожалению, да, к сожалению, принято такое решение. Но опять же повторяю, если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. Всё остальное неважно», — заявил Песков.