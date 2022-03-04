Москва, 4 марта 2022, 15:07 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расчетом беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики. Видео опубликовано в YouTube-канале Минобороны.
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ВКС России уничтожили наблюдательный пункт батальона «Айдар»* в ДНР
*запрещённая в России организация
«Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расчетом беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС России на территории Донецкой Народной Республики. Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.