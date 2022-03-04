* запрещённая в России организация

Москва, 4 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расчетом беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики. Видео опубликовано в YouTube-канале Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расчетом беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС России на территории Донецкой Народной Республики. Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — говорится в сообщении.