Москва, , 15:06 — REGNUM Совфед почтил минутой молчания память погибших в ходе военной специальной операции офицеров и солдат, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Совет Федерации

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«Российская армия проявляет высочайший профессионализм, мужество, героизм, мы не забудем солдат, офицеров, павших на поле сражения… Память о них навсегда останется в наших сердцах», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее Госдума почтила память погибших в ходе спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

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