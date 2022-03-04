Майминский район, Алтай, 4 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрировано десять случаев нападения собак на людей. В пяти случаях пострадали дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

State Farm Собака

«Ребёнок и взрослый в Майминском районе, взрослый в Шебалинском районе пострадали от нападений и укусов неизвестных собак. Ребёнок из Майминского района и 2 взрослых из Кош-Агаского района покусаны собаками, имеющими хозяев», — отметили в управлении.

При этом в ведомстве отмечают неудовлетворительную работу местных властей по отлову собак. С начала года к этой работе приступили лишь в четырёх районах. В результате всего за два месяца было выловлено 84 собаки. При этом от укусов бездомных животных пострадали 14 человек.