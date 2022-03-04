Москва, , 15:05 — REGNUM Переговоры президентов РФ и США не планируются. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такого разговора сейчас нет. Да и партнёрами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании», — заявил Песков.

«По крайней мере, в любой случае каждый раз это хорошая возможность донести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине», — указал он.