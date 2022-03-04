Москва, 4 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Запад ошибается, если всерьез верит, что санкции смогут остановить развитие России. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По его словам, самый тяжелый период Россию ожидает в течение одного-двух лет. Однако в долгосрочной перспективе санкции не смогут сдержать развития России.

«В коротком периоде — года-двух — это сложный период, когда на рынке не будет многих продуктов. На что они рассчитывают — они сказали, что сейчас мы ударим по вам, вам будет очень больно, но больнее будет потом, мы остановим ваше развитие. Но они ошибаются. Мы отколемся от того мира, который они выстроили, чтобы нас душить. Теперь мы спокойно можем инвестировать в нашу экономику, не оглядываясь ни на кого. Россия освободилась. Теперь она независимая держава. Мы обрели независимость, которая у нас была после Второй мировой войны», — сказал Безруков.