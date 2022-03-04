Йошкар-Ола, , 15:03 — REGNUM По состоянию на 3 марта, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 398 174 человека. Показатель вакцинации, необходимый для достижения коллективного иммунитета к COVID-19, увеличился до 94,4%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

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Из указанного числа 387 615 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив полный курс вакцинации.

В числе привитых доля жителей республики в возрасте старше 60 лет достигла 30,1% — 119 998 человек, в том числе 116 219 граждан завершили процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 марта лечение получают 249 пациентов, из них у 151 жителя подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

В том числе, у 233 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 208 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.