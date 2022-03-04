Омск, , 15:02 — REGNUM В Омске бывший руководитель отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Евгений Быков за два года получил от владельца сети массажных салонов через посредника — подполковника полиции Лебедева — взятки в общей сумме 6,45 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и непривлечение предпринимателя к административной ответственности.

Также Быков через Лебедева получил от другого предпринимателя, занимающегося реализацией немаркированного спиртного и табачной продукции, 480 тысяч рублей — также за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности.

Подозреваемых в апреле 2021 года задержали сотрудники регионального УФСБ России. Быкова и Лебедева арестовали. Позже Лебедеву изменили меру пресечения в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Материалы уголовного дела в отношении Лебедева выделены в отдельное производство. Он признал вину в полном объёме и был уволен из органов внутренних дел.

На имущество Быкова на сумму более 8 млн рублей был наложен арест. Также было арестовано имущество Лебедева на сумму 3,3 млн рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он лишён права занимать определённые должности на четыре года.

Напомним, уголовное дело против экс-начальника УМВД России по Омску Евгения Быкова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, рассматривается судом.

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