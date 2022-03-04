Омск, 4 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Омске бывший руководитель отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Евгений Быков за два года получил от владельца сети массажных салонов через посредника — подполковника полиции Лебедева — взятки в общей сумме 6,45 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и непривлечение предпринимателя к административной ответственности.

Также Быков через Лебедева получил от другого предпринимателя, занимающегося реализацией немаркированного спиртного и табачной продукции, 480 тысяч рублей — также за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности.

Подозреваемых в апреле 2021 года задержали сотрудники регионального УФСБ России. Быкова и Лебедева арестовали. Позже Лебедеву изменили меру пресечения в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Материалы уголовного дела в отношении Лебедева выделены в отдельное производство. Он признал вину в полном объёме и был уволен из органов внутренних дел.

На имущество Быкова на сумму более 8 млн рублей был наложен арест. Также было арестовано имущество Лебедева на сумму 3,3 млн рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он лишён права занимать определённые должности на четыре года.

Напомним, уголовное дело против экс-начальника УМВД России по Омску Евгения Быкова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, рассматривается судом.

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