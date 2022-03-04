Магнитогорск, Челябинская область, , 15:02 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с финским голкипером Юхой Олкинуорой. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Олкинуора выступал за «Металлург» с 2020 года. В регулярном чемпионате сезона 2021/22 он сыграл 36 матчей, в которых отражал в среднем 91,7% бросков.

В плей-офф он провёл одну встречу, в которой «Металлург» уступил «Барысу» (2:3).

Напомним, счёт в серии первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Барысом» равный — 1:1.

Читайте также: «Металлург» сравнял счёт в серии с «Барысом» в плей-офф КХЛ