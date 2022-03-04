Москва, , 15:01 — REGNUM Корейские фирмы получат возможность не обращаться за лицензией к властям США для экспорта технологической продукции в Россию, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Введенный недавно США экспортный контроль для продукции технологического сектора предполагает так называемое правило прямого иностранного продукта (FDPR).

Это означает, что для экспорта продукции с американскими технологиями из третьих стран в Россию необходимо получить лицензию властей США.

При этом странам-союзникам США, которые ввели собственные экспортные ограничения, аналогичные американским, предоставляется право не обращаться к США за лицензией, они могут выдавать разрешение самостоятельно.

Такое право от США ранее получили страны ЕС, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания.

Таким образом, с одной стороны, получение этого исключения — скорее формальная процедура, ведь южнокорейские поставщики все равно должны будут соблюдать ограничения, аналогичные установленным США.

Но, возможно, в тех случаях, где вопрос разрешения или запрета поставок остается на усмотрении регулятора, Южная Корея сможет проводить более гибкую политику.

Также важно, что по итогам переговоров между Сеулом и Вашингтоном было установлено, что южнокорейские смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары не подпадают под экспортные ограничения, если они не поставляются пользователям, связанным с военным сектором РФ», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исключения своих фирм из санкций США, направленных против России, добились власти Южной Кореи в ответ на то, что они введут такой же собственный экспортный контроль.

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