Москва, 4 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Корейские фирмы получат возможность не обращаться за лицензией к властям США для экспорта технологической продукции в Россию, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Введенный недавно США экспортный контроль для продукции технологического сектора предполагает так называемое правило прямого иностранного продукта (FDPR).

Это означает, что для экспорта продукции с американскими технологиями из третьих стран в Россию необходимо получить лицензию властей США.

При этом странам-союзникам США, которые ввели собственные экспортные ограничения, аналогичные американским, предоставляется право не обращаться к США за лицензией, они могут выдавать разрешение самостоятельно.

Такое право от США ранее получили страны ЕС, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания.

Таким образом, с одной стороны, получение этого исключения — скорее формальная процедура, ведь южнокорейские поставщики все равно должны будут соблюдать ограничения, аналогичные установленным США.

Но, возможно, в тех случаях, где вопрос разрешения или запрета поставок остается на усмотрении регулятора, Южная Корея сможет проводить более гибкую политику.

Также важно, что по итогам переговоров между Сеулом и Вашингтоном было установлено, что южнокорейские смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары не подпадают под экспортные ограничения, если они не поставляются пользователям, связанным с военным сектором РФ», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исключения своих фирм из санкций США, направленных против России, добились власти Южной Кореи в ответ на то, что они введут такой же собственный экспортный контроль.

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