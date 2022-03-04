Париж, 4 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Парижская фондовая биржа потеряла 1,84% на фоне сложившейся ситуации вокруг Украины, сообщает Le Figaro.

geralt Фондовая биржа

Индекс CAC 40 потерял 119,65 пункта до 6378,37 пункта, самого низкого уровня с 20 июля 2021 года. Накануне индекс восстановился на 1,59% после падения 1 марта почти на 4%.

Лондонская фондовая биржа потеряла2,58%, а Франкфуртская — 2,16%.

Как сообщало ИА REGNUM, российский кинофестиваль, который должен был состояться в ноябре 2022 года во французской коммуне в Онфлёре, отменили.