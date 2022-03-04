Вашингтон, , 14:59 — REGNUM После широкой критики в адрес президента США Джо Байдена, который не затронул вопрос Афганистана в своём ежегодном обращении, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у Байдена не было времени, чтобы за один час осветить все вопросы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своём ежегодном обращении Джо Байден говорил в основном о внутренних делах и украинском кризисе. В ответ республиканец Майкл Уоллес заявил, что, не упомянув американских солдат, погибших в Афганистане, Байден нанес пощёчину семьям погибших.

«13 американских семей, потерявших своих близких в Афганистане в августе, заслужили, чтобы сегодня вечером президент вспомнил о них», — написал Кевин Маккарти, лидер меньшинства в Палате представителей США.

В августе 2021 года, в ходе процесса эвакуации, 13 военнослужащих США и около 190 афганских мирных жителей были убиты в результате атаки террористов-смертников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в аэропорту Кабула.

В течение последних 20 лет Афганистан был одной из самых важных тем в ежегодных речах президентов США, и впервые за последние два десятилетия тема Афганистана не затрагивалась.