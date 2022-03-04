Москва, 4 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Певец Алексей Чумаков стал гостем YouTube-шоу «Откройте, Давид!». Выпуск с его участием доступен для просмотра на канале «Историс — Откройте, Давид!».

Скриншот видео на YouTube Алексей Чумаков

Вместе с Чумаковым в проекте появились и другие представители шоу-бизнеса. Среди них исполнители Митя Фомин и Юлия Ковальчук, актриса Агата Муцениеце, ведущая Виктория Боня и многие другие — в выпуске они рассказали об угрозах, которые получали от продюсеров, поклонников и незнакомых людей.

По словам Чумакова, он часто сталкивался с ситуациями, когда организаторы различных шоу обещали продюсерам и влиятельным людям, что он будет принимать участие в их проекте. Однако не предупреждали об этом самого артиста. Таким образом, певца «поссорили» со «знаковым» человеком в шоу-бизнесе: «У нас бизнес низких людей. В основной своей массе, очень пакостливая, прикольная атмосфера», — заявил Чумаков.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Чумаков — российский эстрадный певец, телеведущий и писатель. Он стал известен в 2003 году после участия в реалити-шоу «Народный артист», в котором занял третье место.