Саратов, , 15:03 — REGNUM В Саратове для жителей Донбасса собирают товары первой необходимости. Об этом на своем телеграм-канале написал глава города Михаил Исаев.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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«Помочь тем, кто на протяжении восьми лет находится под гнетом фашизма и унижения, наш святой долг. Саратов собирает гуманитарную помощь Донбассу. Товары первой необходимости будут направлены непосредственно в Донецкую и Луганскую народные республики», — сообщил мэр.

Саратовцы поддержат вынужденно покинувших свои дома жителей Украины. В ближайшее время грузовики с гуманитарной помощью направятся в Донбасс, добавил Исаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце февраля 2022 года гуманитарные грузы из Красноярска отправили общественная организация «Наши люди» и региональное отделение партии «Единая Россия». Первая фура должна прибыть в Ростовскую область уже 5 марта.

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