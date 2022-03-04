Уфа, 4 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракты с четырьмя финскими игроками. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

Трудовые договоры расторгнуты с вратарём ЮхойМетсолой, защитником Филипом Ларсеном и нападающими Теему Хартикайненом и Сакари Манниненом по обоюдному соглашению сторон.

Ранее из «Салавата Юлаева» ушли ещё один финский хоккеист Маркус Гранлунд, а также канадец с белорусским гражданством Джефф Плэтт.

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Напомним, в настоящее время «Салават Юлаев» играет с «Сибирью» в первом раунде плей-офф КХЛ. После первого матча счёт 1:0 в пользу уфимского клуба.

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