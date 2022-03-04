Москва, 4 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российская система образования готова работать и обучать детей даже в условиях санкций. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«В этом отношении система образования готова, и каких-то серьезных угроз и проблем мы не видим», — заявил Кравцов.

Он напомнил, что с 2023 года школы перейдут на отечественную систему с российским ПО «Моя школа» и о существовании платформы «Сириус».