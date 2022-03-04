Йошкар-Ола, , 14:54 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 марта лечение получают 249 пациентов, из них у 151 жителя подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«Красная зона» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В том числе, у 233 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 208 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 41 пациента, состояние которых оценивается как тяжелое, восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 20 человек, выписан 41 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта выздоровели с начала пандемии 34 340 жителей республики, за последние сутки выписаны 395 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 252 случая заражения коронавирусом, из них 112 — за последние сутки.