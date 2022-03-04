Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Свердловской области начали подготовку к весеннему призыву. Весенняя кампания традиционно стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, сообщили в департаменте информполитики региона.

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Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В регионе будут работать 79 муниципальных призывных комиссий. Они примут решение о годности призывников. В спорных случаях их направят на контрольное медосвидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы.

Свердловские новобранцы отправятся в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов. Большинство из них направят для комплектования воинских частей сухопутных войск. В 2021 году в рамках весенней призывной кампании в ряды вооруженных сил прибыли более 7 тысяч уральцев.